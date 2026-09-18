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  3. България ще гони първо класиране на 1/4-финал на Евроволей от 2017 насам

България ще гони първо класиране на 1/4-финал на Евроволей от 2017 насам

  • 18 сеп 2026 | 10:46
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Утре, 19 септември, България ще се изправи срещу Германия в осминафинална битка на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Двубоят в „Арена София“ е предвиден за 19:00 часа.

Със сигурност „лъвовете“ ще бъдат крайно мотивирани за успех, който ще сложи край на серията им от поредни загуби на осминафиналите на Евроволей. За последно България премина тази фаза през 2017 година, когато достигна четвъртфиналите в Полша, след като победи Финландия с 3:1 в плейофния кръг пред да отстъпи с 0:3 пред Сърбия в битка за място на полуфиналите.

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026
Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

Две години по-късно, вече след разширяването на европейските първенство от 16 на 24 отбора, България се изправи срещу Словения в осминафинална битка в Любляна, която завърши с успех с 3:1 за домакините. През 2021 в Острава, България загуби със същия резултат от утрешния си съперник Германия, а през 2023 във Варна „лъвовете“ бяха елиминирани от Франция, отново след 1:3.

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Снимки: Борислав Трошев

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