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Може ли да видим Алекс Ринс във Формула 3 догодина?

  • 18 сеп 2026 | 11:40
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Алекс Ринс разкри, че рали „Дакар“ и дори Формула 3 са възможни дестинации за него след края на кариерата му в MotoGP.

Въпреки че вече е потвърдено напускането му на световния шампионат по мотоциклетизъм, испанският пилот все още не е обявил официално бъдещите си състезателни планове. Бившият победител в състезания за Сузуки и Хонда обяви, че ще се оттегли от надпреварите на две колела, но загатна за проект, свързан с автомобили.

Алекс Ринс ще се състезава с автомобили
Алекс Ринс ще се състезава с автомобили

„Все още нищо не е финализирано. Със сигурност… не мога да си стоя вкъщи! Автомобилите, състезанията на четири колела, винаги са предизвиквали нещо в мен. Винаги съм тренирал у дома, в снега“, заяви испанецът преди Гран При на Австрия.

„Има такава възможност, да. По същия начин, по който има възможност да се кача в болид от Формула 3… Няма нищо сигурно в нито един от случаите – на писта, на макадам, в Дакар или където и да е“, добави той.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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