Люис Хамилтън отрече твърденията, че настоява Ферари да смени ключови служители

Люис Хамилтън отхвърли твърденията на италиански медии, че е настоявал Ферари да смени редица ключови служители, работещи на пистата.

Изданието Corriere della Sera не посочи кои конкретни членове на екипа пилотът на Ферари е искал да бъдат заменени, но отбеляза, че Хамилтън е изразил разочарование от провеждането на последните състезания. По време на Гран При на Нидерландия например, Хамилтън изрази по радиото недоволството си, че Ферари го оставя твърде дълго зад съотборника му Шарл Леклер в преследването на подиум.

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След това на „Монца“ седемкратният световен шампион не беше доволен от сблъсъка с Леклер в първата обиколка, заявявайки, че от шефа на отбора Фред Васьор зависи да овладее ситуацията. Corriere della Sera дори твърдеше, че отношенията на Хамилтън с Васьор, с когото спечели титлата в GP2 през 2006, са се обтегнали – но всичко това беше отречено от британеца.

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„Видях някои от историите, които се появиха, и искам да внеса яснота тук. Никога не съм искал някой от екипа ми да бъде заменян. Всеки, с когото работя, се труди усърдно всеки ден и тяхната отдаденост е това, което ни движи напред.



„Винаги се опитвам да давам сила и да издигам хората, за да бъдат най-добрите версии на себе си или поне да видят най-доброто в себе си. Може би не винаги успявам, но това е моето намерение и затова съм тук. Всички работим заедно и това ще продължи“, написа Хамилтън в социалните мрежи.

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Снимки: Gettyimages