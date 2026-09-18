Матарацо след загубата от Борнемут: Преди почивката не бяхме на нивото на Лига Европа

Старши треньорът на Реал Сосиедад Пелегрино Матарацо беше критичен към своя отбор след поражението с 1:2 от Борнемут в среща от първия кръг на основната фаза на Лига Европа.

„Видяхме две напълно различни полувремена. През първото Реал Сосиедад не действаше по начин, който приляга на мач от Лига Европа. По някаква причина допуснахме два бързи гола. През втората част определено вдигнахме интензивността в играта си и демонстрирахме съвсем различна нагласа и боен дух, като имахме много възможности да отбележим още попадения. Не успяхме да го направим, въпреки че създадохме страхотни положения”, сподели Матарацо.

Мечтан европейски дебют за Борнемут

“Без съмнение, заслужавахме най-малко равенство, но такъв е футболът. Трябва да играем стабилно през всичките 90 минути, ако искаме да печелим подобни мачове в Лига Европа“, добави наставникът на “чури урдин”.

Във втория кръг в Лига Европа Реал Сосиедад ще гостува на Роял Юнион СЖ, докато Борнемут ще се изправи срещу Щурм (Грац).

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