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  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Мьонхенгладбах)
  3. Закъсалият Гладбах ще назначи нов треньор по време на международната пауза

Закъсалият Гладбах ще назначи нов треньор по време на международната пауза

  • 17 сеп 2026 | 19:17
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Закъсалият Гладбах ще назначи нов треньор по време на международната пауза

Новият треньор на Борусия (Мьонхенгладбах) ще бъде обявен след мача от Бундеслигата срещу Майнц през уикенда, обяви спортният директор на "жребчетата" Роувен Шрьодер. Гладбах инкасира само загуби в първите си три мача в Бундеслигата и уволни Еуген Полакси в резултат на това.

Спортният директор е свел списъка с възможни нови треньори до „много, много тесен“ кръг от кандидати. Към момента той се е съсредоточил върху „две до три“ имена и подчерта: „Стремим се към максимума на това, което можем да си позволим. Понякога нещата се получават, понякога не.“

В двубоя с Майнц отборът ще бъде воден от временния треньор Ян-Моритц Лихте.

"Това е много важен мач за нашия отбор. Още от началото знаехме, че подготовката ни за него не бива да бъде смущавана. Водим преговори за нов треньор и можете да очаквате такъв по време на паузата за международни мачове", заяви Шрьодер, цитиран от ДПА.

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