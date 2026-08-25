Макс Верстапен ще кара срещу 100 пилоти в „най-голямото състезание в света“

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен се готви за върховно предизвикателство на „Силвърстоун“, където ще се състезава срещу 100 пилоти по едно и също време в специално картинг събитие, наречено „Макс срещу 100“.

Надпреварата ще се проведе на 16 септември, в дните след Гран при на Испания в Мадрид. Верстапен ще трябва да стартира от последна позиция и да изпревари всичките си 100 съперници по време на състезанието. Събитието ще бъде излъчено на живо в световен мащаб по „Дисни+“.

the ultimate showdown: @Max33Verstappen vs 100 amateurs 👀



stream Max vs 100 live on @espn and @DisneyPlus on September 16th 📺 pic.twitter.com/HtB4eWabqQ — Red Bull (@redbull) August 25, 2026

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Трасето на „Силвърстоун“ е специално изградено за случая от състезателния директор и френски пилот Давид Териен, който е известен дизайнер на картинг писти и световен шампион по картинг за младежи. Това събитие бележи завръщането на Верстапен към картинга, където той спечели множество титли през 2013, преди да премине към автомобилните състезания.

„В картинга научаваш всички основни неща: стартове, защита, изпреварвания. Разбира се, прекарах дълъг период от живота си в картинга, така че винаги е хубаво да се върна“, заяви Верстапен.

„Всичко е свързано с разбирането на сцеплението на картинга. Имам толкова много години опит в картинга, че нещата се получават съвсем естествено. Ще очаквам с нетърпение да видя как хаосът се разгръща пред мен“, добави той.

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.@RedBull has put together a go-kart race called "Max Vs. 100" where Max Verstappen will start from the back versus 100 people and try to pass them all, airing on @DisneyPlus + ESPN App on September 16th.



➡️ Drivers will be Red Bull endorsers, celebs, content creators and fans. pic.twitter.com/N0AD3gdtd1 — Adam Stern (@A_S12) August 25, 2026

Състезанието ще включва графики, вдъхновени от видеоигри, и кинематографични кадри от дронове, като по време на цялото предаване на екрана ще се показват данни и анализи от надпреварата на живо.

Като уникален елемент, Верстапен ще има възможността да комуникира директно със своите конкуренти по време на самото състезание.

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Снимки: Gettyimages