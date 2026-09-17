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Алпин привлече бившия технически шеф на Мерцедес Майк Елиът

  • 17 сеп 2026 | 14:45
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Отборът на Алпин подсили техническия си щаб във Формула 1 с назначаването на бившия технически директор на Мерцедес, Майк Елиът, на поста главен технически директор.

В четвъртък от Алпин обявиха, че Елиът ще „ръководи техническите и инженерните дейности във фабриката на тима в Енстоун“. Позицията на главен технически директор е новосъздадена в структурата на отбора.

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За 52-годишния британец това е завръщане в Енстоун, където преди това е работил като главен аеродинамик по времето, когато тимът се състезаваше като Рено и след това Лотус.

След този период Елиът премина в Мерцедес като ръководител на отдела по аеродинамика и има сериозен принос за силния старт на отбора при въвеждането на новите регулации през 2014 г.

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Впоследствие той се издигна до позициите на технически директор и главен технически директор, но след това на мястото му дойде Джеймс Алисън и през 2023 Елиът напусна тима от Бракли.

Смята се, че настоящият изпълнителен технически директор Давид Санчес ще се отчита директно на Елиът, който ще поеме цялостния надзор над техническата сфера в организацията.

След като пожертва миналата година, Алпин започна силно подготовката си за новите регулации през 2026 г. и в момента се бори с Рейсинг Булс за петото място в шампионата при конструкторите. Сезон 2026 е първият за Алпин като клиентски отбор на Мерцедес.

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Снимки: Gettyimages

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