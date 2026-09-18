Елитната група до 18 години: Какво ни очаква в шестия кръг?

Шестият кръг в Елитната група до 18 години ще предложи осем двубоя, разпределени в два дни. Програмата ще бъде открита в петък със срещата между Янтра и Пирин, а останалите седем мача ще се изиграят в събота, 19 септември.

Началото на кръга ще бъде поставено в петък от 14:00 часа, когато Янтра приема Пирин. Двата отбора ще потърсят отговор след пораженията си в предишния кръг. Габровци отстъпиха с 1:2 при гостуването си на Славия, докато благоевградчани загубиха с 0:6 от Ботев (Пловдив).

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Съботната програма започва в 10:00 часа с двубоя между Дунав и Локомотив (София). Русенци влизат в срещата след победа с 2:0 като гости на Миньор, а столичните „железничари“ записаха убедителен успех с 5:1 над Локомотив (Пловдив).

От 11:00 часа Ботев (София) приема Миньор. Домакините загубиха с 1:2 при гостуването си на Арда, докато тимът от Перник ще търси реакция след домакинското поражение с 0:2 от Дунав.

Два двубоя ще започнат в 12:00 часа. Хебър се изправя срещу Ботев (Пловдив) в среща между два отбора, които спечелиха убедително в петия кръг. Пазарджиклии надделяха с 5:1 като гости на Локомотив (Горна Оряховица), а „канарчетата“ разгромиха Пирин с 6:0.

По същото време Локомотив (Пловдив) приема Септември. „Смърфовете“ ще опитат да се върнат на победния път след загубата с 1:5 от Локомотив (София). Септември пристига в Пловдив след категоричен домакински успех с 5:1 над Национал.

От 13:00 часа Национал е домакин на Берое. Столичният отбор ще търси реакция след поражението от Септември, докато старозагорци влизат в срещата със самочувствие след победата с 3:1 над Нефтохимик.

Нефтохимик и Локомотив (Горна Оряховица) ще се срещнат от 15:30 часа. И двата състава ще преследват завръщане към положителните резултати. Бургазлии загубиха с 1:3 от Берое, а Локомотив допусна поражение с 1:5 срещу Хебър.

Последният двубой от кръга започва в 16:00 часа и противопоставя Славия и Арда. Двата отбора спечелиха срещите си от петия кръг с еднакъв резултат – 2:1. „Белите“ надделяха над Янтра, а тимът от Кърджали победи Ботев (София). Това превръща срещата в един от най-интересните сблъсъци в програмата.

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