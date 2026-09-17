Васьор: Баку е подходящо място Леклер да получи наказание

Шефът на Ферари Фредерик Васьор продължи темата за двигателите, които ще използва оттук нататък пилотът на тима Шарл Леклер. Новият двигател на Шарл с подобренията по ADUO2 пострада сериозно по време на катастрофата му на „Монца“ и той обясни, че все още не знае дали агрегатът ще бъде спасен.

Васьор обаче намекна, че е възможно в скоро време Шарл да получи нов двигател, който обаче ще му донесе наказание на стартовата решетка.

Какво стана с мотора на Леклер от "Монца"?

„Ще видим кога ще се наложи да приемем наказанието на Шарл за смяна на двигател, което предстои - обясни Васьор. - Но Баку е подходящо място за такава смяна.“

Според неофициална информация, инженерите на Ферари са инспектирали пострадалия мотор, включително и с рентген и са на мнение, че двигателят може да се използва отново.

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Проблемът в случая е, че правилата забраняват стартирането на мотора, когато той не е в колата, т.е. да няма изпитания на стенд. И окончателното потвърждение ще е факт, когато моторът е инсталиран на автомобила на Леклер за състезателен уикенд, което означава, че ако дефектира, то усложненията ще са сериозни. Затова и в Маранело може би ще предпочетат в Баку Леклер да получи напълно нов двигател.

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Снимки: Gettyimages