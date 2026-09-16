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  3. Наказаха клуба на Марин Петков заради подигравка на феновете със смъртта на Диого Жота

Наказаха клуба на Марин Петков заради подигравка на феновете със смъртта на Диого Жота

  • 16 сеп 2026 | 17:28
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Наказаха клуба на Марин Петков заради подигравка на феновете със смъртта на Диого Жота

Саудитската футболна федерация наложи санкции на Ал-Таавон, в който играе българският национал Марин Петков. Клубът е наказан да домакинства без публика в два мача, а освен това е глобен. Причината е, че феновете на тима поругаха паметта на загиналия бивш играч на Ливърпул Диого Жота.

По време на двубоя срещу Ал-Хилал на 12 септември запалянковциоте на Ал-Таавон скандираха името на Жота с цел да бъде разконцентриран португалският футболист на съперника Рубен Невеш. Кристиано Роналдо и други играчи осъдиха остро тези прояви.

Федерацията незабавно осъди тези „неприемливи практики“, заявявайки, че те противоречат на „ценностите и принципите“ на саудитския футбол. Като посланик на лигата, Кристиано Роналдо също реагира бързо след инцидентите по трибуните. Капитанът на Ал-Насър, който също е бивш съотборник на нападателя на Ливърпул в националния отбор, заяви, че феновете, участвали в тези скандирания, „никога повече не трябва да бъдат допускани на стадион“.

След срещата Рубен Невеш реагира, като посочи окото си, а след това и небето, преди да каже след мача: „Надявам се, че след това няма да отидат да се молят“. Други футболисти също се обявиха против подобно поведение, като например Салех Абу Ал-Шамат, полузащитник на Ал-Ахли. „Смятам, че е мой дълг като мюсюлманин да говоря по този въпрос и да предупредя останалите“, коментира той. „Колкото и силно да е съперничеството, никога не трябва да посягаме на семействата на жертвите или на мъртвите. Наш дълг е да покажем на света какво представлява ислямът. Това беше неприемливо“, заяви саудитският национал.

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