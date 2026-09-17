Дунав Русе обяви треньорският си щаб

Волейболният Дунав Русе обяви треньорският щаб, който ще ръководи и подготвя отбора за третия му пореден сезон в елита.

Начело ще бъде Красимир Миронов, който това лято беше утвърден за старши треньор на тима. Негов помощник, който ще отговаря и за скаутинга на съперниците, ще бъде Данко Тонев, физиотерапевт ще е Давид Димитров. От клуба съобщиха по-рано, че един от опитните волейболисти Атанас Митев ще отговоря за кондиционната подготовка на Дунав.

"Това ще са хората, които ще дирижират целия отбор, пожелаваме им много късмет и победи", заявиха от волейболния клуб.

Тимът вече води подготовка за предстоящия сезон в мъжката Супер Волей, като очаква в скоро време да финализира привличането на последните си две попълнения.

Освен Митев Дунав запази в своите редици Владимир Христов, Марио Дамянов, Христо Костов, Любчо Янков, Ангел Павлов. В Русе се завръща Симеон Добрев, при възможност ще се даде шанс и на младия талант от клубната школа Кан Добруджан. Сред новите имена в отбора са Константин Стойков, Георги Антов, Маркус Венсбергс, Виктор Маринов, Александър Шопов.

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