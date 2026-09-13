Партизан излъга дубъла на Етър

В Червен бряг, местния Партизан се наложи с 1:0 над Етър II (Велико Търново). Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига. Пламен Николов осигури първата победа за селекцията на Николай Боянов в 81-ата минута. Тогава Румен Миков стреля, вратаря Александър Христов изби и Николов насочи кълбото в мрежата. Стана интригуващ двубой. По две възможности имаше пред вратите до почивката. Първо Калоян Ненчев уцели гредата на Партизан. Скоро същото направи Амир Астанех пред мрежата търновлии. През второто полувреме също имаше голови възможности.

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