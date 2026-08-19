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  3. Николай Боянов за процесите в Партизан

Николай Боянов за процесите в Партизан

  • 19 авг 2026 | 12:37
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Николай Боянов за процесите в Партизан

С финала на последния сезон, в състава на Партизан (Червен бряг) настъпиха промени.

Какво се случи, коментира пред Sportal.bg треньора му Николай Боянов.

„След края на сезона ни напуснаха футболисти. Опитахме се да привлечем нови. Имаме група от играчи. Градим нов отбор. Не проведохме пълноценна подготовка. Причината – не се събирахме в пълен състав. С всеки изминал сезон, все по-трудно става за отборите да провеждат нормален тренировъчен процес. Тези, които все пак успяват, ще имат по-добри резултати и класиране. Нашият отбор ще се опита да компенсира пропуснатото с хъс и себераздаване в мачовете. В тях ще търсим максимума според възможностите си“.  

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