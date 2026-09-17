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Петър Кюмюрджиев: Ще се надиграваме

  • 17 сеп 2026 | 08:18
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Петър Кюмюрджиев: Ще се надиграваме

Едноименния тим на Созопол играе утре в Пловдив с втория отбор на Ботев. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Сериозен мач срещу противник с млади футболисти, които са амбицирани да намерят мястото си в мъжкия футбол. Очаквам коректен двубой, чийто краен изход ще се реши с надиграване. Това означава пълно себераздаване от първия до последния съдийски сигнал. Трите точки са напълно постижима цел за нас. Ще направим възможното да ги спечелим“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол

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