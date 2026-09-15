Тревоги във ФК Созопол

Сериозни здравословни проблеми затрудняват треньорският щаб в едноименният тим на Созопол в работата му по комплектоването на състава. Двама от футболистите се подлагат на операции в рамките на няколко часа. Вратарят Петър Рахнев е със скъсан менискус и се наложи да претърпи хирургична интервенция.

Даниел Иванов е със счупен нос на няколко места след получен удар в мача с Нефтохимик и също е за операция. След нея ще стане ясно колко време ще е аут от терена.

Мариян Димитров пък е с надут глезен след тежкия удар, който получи в двубоя с „шейховете“ и също ще бъде извън игра за неопределено време.

По-рано през сезона, операция на ръката претърпя Димитър Жеков. Той вече се завърна на терена.

Снимка: fcsozopol.com

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