Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Тревоги във ФК Созопол

Тревоги във ФК Созопол

  • 15 сеп 2026 | 07:17
  • 312
  • 0
Тревоги във ФК Созопол

Сериозни здравословни проблеми затрудняват треньорският щаб в едноименният тим на Созопол в работата му по комплектоването на състава. Двама от футболистите се подлагат на операции в рамките на няколко часа. Вратарят Петър Рахнев е със скъсан менискус и се наложи да претърпи хирургична интервенция.

Даниел Иванов е със счупен нос на няколко места след получен удар в мача с Нефтохимик и също е за операция. След нея ще стане ясно колко време ще е аут от терена.

Мариян Димитров пък е с надут глезен след тежкия удар, който получи в двубоя с „шейховете“ и също ще бъде извън игра за неопределено време.

По-рано през сезона, операция на ръката претърпя Димитър Жеков. Той вече се завърна на терена.

Снимка: fcsozopol.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Вердон си намери отбор в Израел

Вердон си намери отбор в Израел

  • 15 сеп 2026 | 00:51
  • 1557
  • 1
Райс: Започнахме много силно, не аз отложих мача с Левски

Райс: Започнахме много силно, не аз отложих мача с Левски

  • 14 сеп 2026 | 22:47
  • 2780
  • 1
Фрейташ: Играхме срещу два отбора - този на Лудогорец и този на съдиите

Фрейташ: Играхме срещу два отбора - този на Лудогорец и този на съдиите

  • 14 сеп 2026 | 22:38
  • 2712
  • 4
Камара: Тренировките на Райс са изтощителни, но това ни помага в мачовете

Камара: Тренировките на Райс са изтощителни, но това ни помага в мачовете

  • 14 сеп 2026 | 22:38
  • 1691
  • 0
Лудогорец се позабавлява, поотпусна и вече диша във врата на Левски

Лудогорец се позабавлява, поотпусна и вече диша във врата на Левски

  • 14 сеп 2026 | 22:23
  • 42936
  • 90
Левски зарадва най-малките си фенове

Левски зарадва най-малките си фенове

  • 14 сеп 2026 | 21:53
  • 3618
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

  • 14 сеп 2026 | 17:49
  • 76698
  • 316
България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026

България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026

  • 14 сеп 2026 | 21:03
  • 73245
  • 98
Лудогорец се позабавлява, поотпусна и вече диша във врата на Левски

Лудогорец се позабавлява, поотпусна и вече диша във врата на Левски

  • 14 сеп 2026 | 22:23
  • 42936
  • 90
Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

  • 14 сеп 2026 | 17:15
  • 71841
  • 314
Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

  • 15 сеп 2026 | 02:28
  • 12740
  • 8
Голово шоу на Интер и нов обрат от 0:2

Голово шоу на Интер и нов обрат от 0:2

  • 14 сеп 2026 | 23:38
  • 14932
  • 8