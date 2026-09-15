Ливърпул е фаворит срещу немощния Тотнъм

Ливърпул се изправя срещу Тотнъм в двубой от 3-тия кръг на "Карабао Къп". Сблъсъкът е от 22:00 часа на „Анфийлд“, а мърсисайдци са в ролята на фаворит срещу тима на Роберто Де Дзерби, който още няма отбелязан гол след първите 4 кръга в Премиър лийг.

Домакините от Ливърпул влизат в двубоя след равенство 0:0 срещу Фулъм в Премиър лийг. Преди това отборът на Андони Ираола записа победа с 2:1 над Атлетико Мадрид в Шампионската лига и успех с 2:0 като гост на Ипсуич в първенството. Равенствата 2:2 срещу Нотингам Форест и Нюкасъл в шампионата допълват резултатите на "червените" през сезона.

Тотнъм се намира в труден период. В последния си мач от Премиър лийг „шпорите“ завършиха 0:0 срещу Евертън, а преди това регистрираха равенство 0:0 с Нотингам Форест и загуба с 0:2 от Нюкасъл. Единственият им скорошен успех дойде именно в "Карабао Къп" с разгрома 5:1 над Чарлтън на 26 август, докато гостуването на Брентфорд в първенството завърши с поражение 0:3.

В лагера на Ливърпул с контузии са Коди Гакпо, Юго Екитике, Джовани Леони, Конър Брадли и Федерико Киеза, докато Джо Гомес се завърна към тренировки с тима.



За Тотнъм двубоя пропускат Деян Кулушевски, Чави Симонс, Михайло Мудрик и Уилсон Одобер, а под въпрос поради мускулни проблеми и липса на пълна физическа подготовка остават Педро Поро, Дестини Удоджи и Джеймс Мадисън.

В последните 5 директни срещи между двата отбора Ливърпул има предимство с 3 победи, 1 равенство и 1 поражение. За последно двата тима се срещнаха на 15 март 2026 г. в Премиър лийг, когато мачът завърши 1:1.



В предишния сезон на "Карабао Къп" през февруари 2025 г. Ливърпул победи Тотнъм с 4:0 у дома на полуфиналите, след като "шпорите" бяха спечелили първия мач в Лондон с 1:0. В Премиър лийг през 2025 г. мърсисайдци постигнаха победи с 5:1 и 2:1.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages