Де Дзерби няма да даде шанс на Ричарлисон в мача с Ливърпул

Въпреки че ще направи промени в състава си, Роберто Де Дзерби не смята да дава възможност на Ричарлисон да играе за Тотнъм утрешния двубой с Ливърпул за “Карабао Къп”. Бразилецът искаше да напусне през летния прозорец, като дори опита да разтрогне договора си. Той не беше регистриран за мачовете от Премиър лийг, но има право да играе във вътрешните турнири. Ричарлисон има шест гола във вратата на Ливърпул, като се разписа и в двата мача срещу мърсисайдци през миналия сезон. Въпреки това Де Дзерби не смята да го използва.

“Кулушевски не е на разположение, Педро – също, но Удоджи е готов за игра. Сандро Тонали отпада, тъй като усети нещо след един лек удар. За Ричарлисон вече знаете всичко, така че ситуацията остава непроменена както за турнира „Карабао Къп“, така и за Висшата лига. Вече говорих за него на предишната пресконференция. Знам какво се случи през последните 45 дни. Не е редно да давам обяснения – не става въпрос за моето поведение или за отношенията ми с него. Проблемът е между играча и клуба; аз действам в рамките на клуба – ние сме едно цяло. В началото на сезона разговарях с него многократно, за да го убедя да остане, но той не искаше. Не мога всеки ден да го моля да остане.

Соланке е добър играч. Трябва да подобри физическата си форма и да запази позитивна нагласа, защото може да вкара много голове за нас. Мармуш и Савио не изиграха много мачове за Ман Сити, защото там не бяха главните действащи лица, но тук ситуацията е различна. Те имат повече отговорности, трябва да се адаптират и да разберат, че ситуацията се променя. Но що се отнася до качествата им, и двамата играчи са много, много добри. Матис Тел, Конър Галахър и Джеймс Мадисън не са в най-добрата си форма, а Кудус все още не е напълно готов. Всички тези играчи могат да действат като „десетки“, но трябва да атакуват празните пространства и понякога да навлизат в наказателното поле. Стилът ми винаги е бил да бележа голове и да атакувам, и не искам да го променям. Но понякога се налага да създаваш повече положения – повече потенциални възможности”, заяви Де Дзерби на днешната си пресконференция.

Италианецът коментира и утрешния сблъсък на “Анфийлд”.

“Изборът на състав не е труден, защото имам късмета да разполагам с тези играчи. Убеден съм в качествата им. Трудността идва от това, че има много добри футболисти.

Смятам, че случаят с Лукас Бергвал е по-различен от този на останалите играчи; същото важи и за Матис Тел. Трябва да анализираме и останалата част от състава – може би онези, които не са играли достатъчно. Имам късмет, защото в центъра на защитата разполагам с Ван Хеке и Ван де Вен – централни защитници от най-висока класа, но Бен Дейвис, Маркос Сенеси и Тосин по нищо не им отстъпват. Искам да играем със същата нагласа, както във Висшата лига. Да запазим същия подход и същия дух.“

🚨⚠️ Roberto De Zerbi: “Richarlison will NOT play even if he’s available. Not even in the Carabao Cup, no”. pic.twitter.com/Lon6VArWzM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago