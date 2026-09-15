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  3. Ричарлисон не знае защо не получава шанс

Ричарлисон не знае защо не получава шанс

  • 15 сеп 2026 | 12:27
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Нападателят на Тотнъм Ричарлисон очевидно не е наясно защо не получава шанс за изява. През лятото той имаше голямо желание да напусне клуба, но до трансфер не се стигна. Вчера треньорът на “шпорите” Роберто Де Дзерби заяви, че повече няма да пуска бразилеца в игра. Той обясни, че се водил разговори с него и се е опитвал да го убеди да остане, но не успял.

Ричарлисон коментира публикация в социалните мрежи с думите на Де Дзерби, че няма да го пуска в игра. Бразилецът написа “Защо?” и добави емотикон със сълза.

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