Диетолог: В диетата на Роналдо има "съставка", която 90% от хората не използват

Спортният диетолог Джони Ондина разкри, че тайната на диетата на Кристиано Роналдо не се крие в екзотични храни, а във фактор, който повечето хора не притежават. Специалистът описва храненето на 41-годишния португалски национал като доста скучно и без големи тайни, базирано на храни, които всеки може да има у дома. Но има нещо съществено.

„Тайната на диетата на Кристиано Роналдо е съставка, която 90% от нормалните хора или елитните спортисти нямат, а именно постоянството“, заяви той, цитиран от „Ас“.

След успешна кариера от над две десетилетия Роналдо разчита на методи, които доказано му носят резултати: „Често се базираме на магически решения и неща, които ни казват в социалните мрежи, докато пренебрегваме основата на постоянството.“

Ондина подчертава, че диетата на играча се състои от „естествени неща“, за разлика от тенденциите, които много млади хора следват. „Проблемът е, че има 18-годишни момчета, които купуват хималайска сол или са прочели в социалните мрежи, че ако постят петнадесет дни, ще вкарат гол от ъгъла, а не е така“, обясни той.

„Това, което трябва да се опитаме да имитираме, е, че 95% от деня му е здравословно хранене, а 5% е различно. Смятам, че процентът за останалата част от населението е различен“, заключи диетологът, подчертавайки баланса като ключ.

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