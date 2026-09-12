Ал-Насър с неочаквана грешна стъпка в тих мач за Кристиано Ронаддо

Шампионът на Саудитска Арабия Ал-Насър направи неочаквана грешка стъпка, след като стигна само до равенство - 1:1, в гостуването си на Ал-Халеей, който няма победа от началото на сезона. Домакините поведоха в добавеното време на първата част, когато Омар Маскарей засече с глава на далечната греда центриране на Фулджини от корнер.

Ал-Насър изравни в 72-рата минута чрез Абдулелах Ал-Гамди, който се появи в игра секунди по-рано. Той вкара хубав гол с удар от около 25 метра. Шампионите обаче не успяха да стигнат до пълен обрат и така изостават вече на две точки от Ал-Хилал и на една от Ал-Итихад.

Кристиано Роналдо, Жоао Феликс и Садио Мане играха цял мач, но никой от тях не успя да се разпише. Капитанът оправии само два удара и нямаше сериозни възможности. Така той не успя да увеличи головата си сметка, която възлиза на три попадения от началото на сезона.

🚨𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo at full time after a dissapointing draw against Al Khaleej. pic.twitter.com/kSYWvGG7ib — 𝐓𝐌 𝐅Ú𝐓𝐁𝐎𝐋 (@TMfutbal) September 12, 2026

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Снимки: Gettyimages