Ал-Насър с неочаквана грешна стъпка в тих мач за Кристиано Ронаддо

Шампионът на Саудитска Арабия Ал-Насър направи неочаквана грешка стъпка, след като стигна само до равенство - 1:1, в гостуването си на Ал-Халеей, който няма победа от началото на сезона. Домакините поведоха в добавеното време на първата част, когато Омар Маскарей засече с глава на далечната греда центриране на Фулджини от корнер.
Ал-Насър изравни в 72-рата минута чрез Абдулелах Ал-Гамди, който се появи в игра секунди по-рано. Той вкара хубав гол с удар от около 25 метра. Шампионите обаче не успяха да стигнат до пълен обрат и така изостават вече на две точки от Ал-Хилал и на една от Ал-Итихад.
Кристиано Роналдо, Жоао Феликс и Садио Мане играха цял мач, но никой от тях не успя да се разпише. Капитанът оправии само два удара и нямаше сериозни възможности. Така той не успя да увеличи головата си сметка, която възлиза на три попадения от началото на сезона.
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