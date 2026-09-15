Това решение е източник на огромна гордост за Барселона, радва се Лапорта

Президентът на Барселона Жоан Лапорта приветства решението на УЕФА да избере стадион „Спотифай Камп Ноу“ за домакин на финала на Шампионската лига за сезон 2028/29. Изборът беше направен на заседание на изпълнителния комитет на евроцентралата, проведено днес в Солун.
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„Спотифай Камп Ноу“ е избран за домакин на финала на Шампионската лига през 2029 г. Това е източник на огромна гордост за Барселона и всички фенове на клуба. Това решение представлява и международно признание за реновирания „Спотифи Камп Ноу“, който се утвърждава като арена от световна класа, задавайки стандарти в области като преживяване за феновете, технологии, свързаност, достъпност и набор от предоставяни услуги.
Ангажиментът да бъдем домакин на едно от най-големите футболни събития в света подчертава мащаба и амбицията на проекта и затвърждава статута на стадиона като нова емблематична забележителност за Барселона и международен еталон. Бих искал специално да благодаря на общинския съвет на Барселона, правителството на Каталуния и Кралската испанска футболна федерация (RFEF) за подкрепата на нашата кандидатура. Това постижение, резултат от съвместните ни усилия, ще ни позволи да покажем Барселона, Каталуния и ФК Барселона на света“, каза Лапорта пред клубната телевизия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google