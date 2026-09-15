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Не беше лесно да кажа "не" на Реал Мадрид, обясни Родри

  • 15 сеп 2026 | 10:45
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Новият халф на Барселона Родри обясни, че лично е информирал наставника на Реал Мадрид Жозе Моуриньо за решението си да приеме офертата на каталунците пред тази на “белите”. Световният шампион беше свободен агент и имаше оферти и от двата испански колоса.

“Не беше никак лесно решение, да кажеш „не“ на Реал Мадрид не е лесно, особено защото се държаха образцово с мен", отбеляза Родри в интервю за “Мундо Депортиво”.

“Отношението беше много добро. Когато взех решението, се обадих на Моуриньо, за да му благодаря за интереса и отношението. Смятам го за страхотен треньор, той вече го е доказал навсякъде, където е бил, и Реал Мадрид ще бъде труден съперник в тази лига“, посочи още бившият полузащитник на Манчестър Сити.

“Трябваше да анализирам много неща и да взема толкова важно решение между два от най-добрите клуба в света. В крайна сметка взех решение въз основа на спортния план, на това, което ме привличаше повече, и на разбирането къде мога да спечеля и да израсна най-много като играч. Много ми хареса начинът, по който от Барса се отнесоха с мен. И най-вече естествеността, с която говориха с мен. Беше много познато усещане, на семеен клуб, и това ме привлече много. Не ставаше въпрос да се опитват да ме убедят с цифри, не. По-скоро беше футболен въпрос, какво смятаха, че мога да добавя на терена и извън него”, каза още Родри.

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