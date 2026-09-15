Родри: Не сме фаворити в Шампионската лига

Новото попълнение на Барселона Родри сподели мнението си за шансовете на каталунския гранд в Шампионската лига. Той призна, че отборът има амбицията да стигне до трофея, но не смята, че “блаугранас” е фаворитът в турнира.

“Да, със сигурност вярвам, че тази цел е напълно постижима. Може да се каже, че това е онази последна стъпка, която трябва да направим, за да се утвърдим и да покажем на цяла Европа какъв отбор сме в действителност. В същото време обаче не мисля, че сме фаворити. Трябва да сме наясно откъде тръгнахме и да осъзнаваме какво точно се изисква, за да станеш шампион. Този състав все още трябва да изглади доста детайли, за да стигне до върха”, коментира Родри пред “Мундо Депортиво”.

🚨 𝗔𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗠𝗗



🔵🔴 Rodri: "La Champions es un título factible. Pero no creo que seamos favoritos. Hay que entender de dónde venimos y lo que se necesita para ser campeón y este equipo necesita todavía pulir varias cosas para serlo"



🎙️ @ffpolo y… pic.twitter.com/r1KkUnFtOu — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 14, 2026

“Играчи като мен идват отчасти и заради това – за да израстват самите те и да дадат на отбора онзи компонент, който според мен е ключов за завоюването на толкова специални трофеи като Шампионската лига. Защото за мен това не е турнир, който се печели просто от най-силния отбор. Шампионската лига е турнир на моментите – изключително важно е да усещаш кога точно трябва да действаш. И може би именно това умение все още липсва на сегашния тим. Но ако ме питате дали имаме шансове – излишно е да казвам, че дойдох тук точно заради това”, каза още Родри.

Барса стартира участието си в най-престижното клубно състезание с домакинска победа над Фейенорд с 5:1.

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Снимки: Imago