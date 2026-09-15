Родри: Не сме фаворити в Шампионската лига

Новото попълнение на Барселона Родри сподели мнението си за шансовете на каталунския гранд в Шампионската лига. Той призна, че отборът има амбицията да стигне до трофея, но не смята, че “блаугранас” е фаворитът в турнира.
“Да, със сигурност вярвам, че тази цел е напълно постижима. Може да се каже, че това е онази последна стъпка, която трябва да направим, за да се утвърдим и да покажем на цяла Европа какъв отбор сме в действителност. В същото време обаче не мисля, че сме фаворити. Трябва да сме наясно откъде тръгнахме и да осъзнаваме какво точно се изисква, за да станеш шампион. Този състав все още трябва да изглади доста детайли, за да стигне до върха”, коментира Родри пред “Мундо Депортиво”.
“Играчи като мен идват отчасти и заради това – за да израстват самите те и да дадат на отбора онзи компонент, който според мен е ключов за завоюването на толкова специални трофеи като Шампионската лига. Защото за мен това не е турнир, който се печели просто от най-силния отбор. Шампионската лига е турнир на моментите – изключително важно е да усещаш кога точно трябва да действаш. И може би именно това умение все още липсва на сегашния тим. Но ако ме питате дали имаме шансове – излишно е да казвам, че дойдох тук точно заради това”, каза още Родри.
Барса стартира участието си в най-престижното клубно състезание с домакинска победа над Фейенорд с 5:1.
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