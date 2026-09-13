Сами Паяри търси отговори за спада в темпото си на рали "Чили"

След като спечели три последователни победи в Световния рали шампионат (WRC), Сами Паяри призна, че трябва да анализира по-обстойно представянето си, за да разбере причината за липсата на скорост в рали „Чили“.

Победите в Естония, Финландия и Парагвай утвърдиха финландеца като най-близкия съперник на Елфин Еванс в битката за титлата, изоставайки само с 20 точки три кръга преди края на сезона.

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В Чили обаче Паяри изпитва трудности да повтори това темпо и преди неделния ден се намираше на самотната пета позиция, на 1 минута и 15.5 секунди зад лидера и съотборник Оливър Солберг. При това положение пилотът на Тойота ще загуби ценни точки спрямо Еванс в шампионата, тъй като уелсецът заема второ място преди финалния ден.

Паяри се опитваше да навакса загубените 17.8 секунди още в първия етап в петък, който се проведе при мокри и кални условия. В събота той стартира с изоставане от 21.7 секунди от водача с надеждата да остане в битката, но постепенно се отдалечи, затруднен от стартовата си позиция по сухите макадамови отсечки.

Оливър Солберг ще започне последния ден на рали "Чили" със солиден аванс

Запитан защо изпитва трудности в Чили, Паяри не успя да посочи конкретна причина.

„Това е много добър въпрос. Този път просто не успяваме да постигнем най-добрите времена. Мисля, че това е част от спорта. Дори някой като Себ Ожие, който е печелил световната титла девет пъти, не побеждава във всяко рали. Разбира се, трябва да погледнем по-задълбочено, за да видим какъв е проблемът. Не казвам, че има някакъв сериозен проблем, а по-скоро какви са причините да губим време. Трябва да се поучим и да се опитаме да бъдем по-добри в бъдеще.



„Трудно е. Поне пилотирането беше добро във второто преминаване, но не достатъчно, за да постигнем най-добрите времена. В тази позиция е като да гадаеш. Има дискусия за стартовата позиция, но дали тя обяснява цялата загуба на време, или не? Трудно е да се каже какво не е наред“, коментира младият финландец.

1-2-3 after Saturday! Oliver extends his lead while Elfyn fends off Seb and Fourmaux behind 💪#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/QciFbmLUxn — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 12, 2026

Паяри заяви, че четирите етапа в неделя могат да бъдат важни за надеждите му за титлата, тъй като се предлагат 10 бонус точки.

„Разбира се, може да бъде наистина решаващо. Наистина се надявам да спечелим някои от точките, но в същото време битката на върха е много оспорвана, така че всичко може да се случи на всеки. Пауърстейджът е доста праволинеен, но другият етап е напълно нов за всички и е доста коварен, така че всичко е възможно“, каза той.

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Снимки: Imago