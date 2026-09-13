Сами Паяри търси отговори за спада в темпото си на рали "Чили"

След като спечели три последователни победи в Световния рали шампионат (WRC), Сами Паяри призна, че трябва да анализира по-обстойно представянето си, за да разбере причината за липсата на скорост в рали „Чили“.
Победите в Естония, Финландия и Парагвай утвърдиха финландеца като най-близкия съперник на Елфин Еванс в битката за титлата, изоставайки само с 20 точки три кръга преди края на сезона.
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В Чили обаче Паяри изпитва трудности да повтори това темпо и преди неделния ден се намираше на самотната пета позиция, на 1 минута и 15.5 секунди зад лидера и съотборник Оливър Солберг. При това положение пилотът на Тойота ще загуби ценни точки спрямо Еванс в шампионата, тъй като уелсецът заема второ място преди финалния ден.
Паяри се опитваше да навакса загубените 17.8 секунди още в първия етап в петък, който се проведе при мокри и кални условия. В събота той стартира с изоставане от 21.7 секунди от водача с надеждата да остане в битката, но постепенно се отдалечи, затруднен от стартовата си позиция по сухите макадамови отсечки.
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Запитан защо изпитва трудности в Чили, Паяри не успя да посочи конкретна причина.
„Това е много добър въпрос. Този път просто не успяваме да постигнем най-добрите времена. Мисля, че това е част от спорта. Дори някой като Себ Ожие, който е печелил световната титла девет пъти, не побеждава във всяко рали. Разбира се, трябва да погледнем по-задълбочено, за да видим какъв е проблемът. Не казвам, че има някакъв сериозен проблем, а по-скоро какви са причините да губим време. Трябва да се поучим и да се опитаме да бъдем по-добри в бъдеще.
„Трудно е. Поне пилотирането беше добро във второто преминаване, но не достатъчно, за да постигнем най-добрите времена. В тази позиция е като да гадаеш. Има дискусия за стартовата позиция, но дали тя обяснява цялата загуба на време, или не? Трудно е да се каже какво не е наред“, коментира младият финландец.
Паяри заяви, че четирите етапа в неделя могат да бъдат важни за надеждите му за титлата, тъй като се предлагат 10 бонус точки.
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„Разбира се, може да бъде наистина решаващо. Наистина се надявам да спечелим някои от точките, но в същото време битката на върха е много оспорвана, така че всичко може да се случи на всеки. Пауърстейджът е доста праволинеен, но другият етап е напълно нов за всички и е доста коварен, така че всичко е възможно“, каза той.
Снимки: Imago