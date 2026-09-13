Марк Маркес разкри рискования ход, който му донесе победата над Бедзеки в спринта на "Мизано"

Докато 15 от 21 пилоти избраха меката смес в събота, позовавайки се на ниското износване на гумите на „Мизано“, Маркес беше сред малцината, които се състезаваха със средната смес в спринта.

Тази стратегия го противопостави на стартиращия от полпозишън Марко Бедзеки, който остана с меката гума, въпреки че съотборникът му в Априлия, Хорхе Мартин, премина към средната смес.

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На теория меката задна гума на Бедзеки трябваше да му даде предимство на старта, но именно Маркес направи най-добрия старт от втора позиция на решетката, повтаряйки успешната си маневра от първия завой в спринта на „Моторланд Арагон“. Заводският пилот на Дукати натрупа преднина от над секунда в първите пет обиколки и въпреки че Бедзеки го настигна в края на състезанието, Маркес успя отново да увеличи разликата по пътя към шестия си спринтов успех за годината.

След финала Маркес заяви, че е сменил сместа на гумите на стартовата решетка, след като е стигнал до заключението, че победата би била недостижима, ако беше останал с меката гума.

It was tense between @marcmarquez93 and Marco 🔥



But the battle was not just up the front, there were plenty of elbow-to-elbow moments ⚔️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/efWsP7CIue — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2026

„Вярвах, че начинът на работа с меката гума е правилният за спринтовото състезание. Но след това, стъпка по стъпка, разбрах и анализирахме с Дукати, че и двете гуми са много равностойни.



„И с двете гуми беше възможно да се завърши на подиума в спринта. Но обратната връзка, данните и всички тези неща ми дадоха идеята да избера средната.



„Знаех, че с меката гума мога да завърша втори или трети. А със средната можех да бъда втори, трети или да спечеля. Така че това ми даде допълнителния тласък да се боря с Бедзеки“, заяви световният шампион.

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Запитан защо смята, че не би могъл да спечели състезанието с меката задна гума, Маркес отговори, че това би било рискован избор, след като брат му Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио катастрофираха в квалификацията.

„Не беше невъзможно, но беше по-рисковано, а със средната гума успях да се справя по-добре. Зависи от мотора, зависи от стила на каране.



„Но с меката гума тази сутрин имахме някои проблеми. Видях, че е малко рисковано. Както видяхте в квалификацията, много пилоти на Дукати катастрофираха по един и същи начин. Така че, със средната гума, вярвам, че проблемът беше по-добре решен предвид опита, който имам с Дукати“, обясни Маркес.



На въпрос кога е решил да се състезава със средната задна гума, той отговори: „На решетката“.

Маркес също така вярва, че Бедзеки вероятно е загубил състезанието, като е останал с меката гума, заявявайки, че пилотът на Априлия би оказал по-сериозна съпротива, ако беше последвал същата стратегия като съперниците си за титлата.

„Състезанието беше решено от тази задна гума. Излязох уверен със средната гума, а понякога това има по-голямо значение от това, което си сложил.



„Ако Бедзеки беше използвал средната гума, щеше да ме затрудни повече. Видях в тренировките, че той беше по-бърз, когато и двамата бяхме с меки гуми. Опитах нещо различно и се получи добре“, каза той.

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Снимки: Gettyimages