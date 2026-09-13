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Марк Маркес разкри рискования ход, който му донесе победата над Бедзеки в спринта на "Мизано"

  • 13 сеп 2026 | 09:12
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Докато 15 от 21 пилоти избраха меката смес в събота, позовавайки се на ниското износване на гумите на „Мизано“, Маркес беше сред малцината, които се състезаваха със средната смес в спринта.

Тази стратегия го противопостави на стартиращия от полпозишън Марко Бедзеки, който остана с меката гума, въпреки че съотборникът му в Априлия, Хорхе Мартин, премина към средната смес.

Марк Маркес спечели спринта в Мизано след напрегната битка
Марк Маркес спечели спринта в Мизано след напрегната битка

На теория меката задна гума на Бедзеки трябваше да му даде предимство на старта, но именно Маркес направи най-добрия старт от втора позиция на решетката, повтаряйки успешната си маневра от първия завой в спринта на „Моторланд Арагон“. Заводският пилот на Дукати натрупа преднина от над секунда в първите пет обиколки и въпреки че Бедзеки го настигна в края на състезанието, Маркес успя отново да увеличи разликата по пътя към шестия си спринтов успех за годината.

След финала Маркес заяви, че е сменил сместа на гумите на стартовата решетка, след като е стигнал до заключението, че победата би била недостижима, ако беше останал с меката гума.

„Вярвах, че начинът на работа с меката гума е правилният за спринтовото състезание. Но след това, стъпка по стъпка, разбрах и анализирахме с Дукати, че и двете гуми са много равностойни.

„И с двете гуми беше възможно да се завърши на подиума в спринта. Но обратната връзка, данните и всички тези неща ми дадоха идеята да избера средната.

„Знаех, че с меката гума мога да завърша втори или трети. А със средната можех да бъда втори, трети или да спечеля. Така че това ми даде допълнителния тласък да се боря с Бедзеки“, заяви световният шампион.

Марко Бедзеки преследва италиански дубъл, но дали ще го постигне?
Марко Бедзеки преследва италиански дубъл, но дали ще го постигне?

Запитан защо смята, че не би могъл да спечели състезанието с меката задна гума, Маркес отговори, че това би било рискован избор, след като брат му Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио катастрофираха в квалификацията.

„Не беше невъзможно, но беше по-рисковано, а със средната гума успях да се справя по-добре. Зависи от мотора, зависи от стила на каране.

„Но с меката гума тази сутрин имахме някои проблеми. Видях, че е малко рисковано. Както видяхте в квалификацията, много пилоти на Дукати катастрофираха по един и същи начин. Така че, със средната гума, вярвам, че проблемът беше по-добре решен предвид опита, който имам с Дукати“, обясни Маркес.

На въпрос кога е решил да се състезава със средната задна гума, той отговори: „На решетката“.

Маркес също така вярва, че Бедзеки вероятно е загубил състезанието, като е останал с меката гума, заявявайки, че пилотът на Априлия би оказал по-сериозна съпротива, ако беше последвал същата стратегия като съперниците си за титлата.

„Състезанието беше решено от тази задна гума. Излязох уверен със средната гума, а понякога това има по-голямо значение от това, което си сложил.

„Ако Бедзеки беше използвал средната гума, щеше да ме затрудни повече. Видях в тренировките, че той беше по-бърз, когато и двамата бяхме с меки гуми. Опитах нещо различно и се получи добре“, каза той.

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Снимки: Gettyimages

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