Хорхе Мартин пред дилема за операция след проблем с ръката в Мизано

Хорхе Мартин разкри, че е бил „извън контрол“ по време на Гран При на Сан Марино заради проблем с напомване на ръката, което го изправя пред дилема дали да се подложи на операция.

Световният шампион за 2024 изненадващо се очерта като ранен претендент за победата в неделното състезание от 27 обиколки, след като изпревари Марк Маркес в началните етапи. В крайна сметка обаче Мартинатора се смъкна до петото място на финала, а Маркес вече е с равен брой точки с него на върха в класирането.

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Мартин заяви, че проблемите му се дължат на т.нар. „арм пъмп“ (напомпване на ръката) и сега обмисля операция.

„Имах голям проблем с напомпването на ръката. Жалко е. Мисля, че днес изпуснахме голяма възможност. Чувствах се наистина добре. Започнах по страхотен начин.



„Мислех, че Марк ще се откъсне, но след това отново го настигах и поведох. След това дори започнах да се откъсвам. Чувствах, че имам добро темпо, не натисках като луд, а въпреки това увеличавах преднината си.



„Но тогава започнах да имам проблеми при спиране, после при подаване на газ и всяка обиколка ставаше все по-зле и по-зле. Накрая не можех да направя нищо; бях напълно извън контрол над мотора. Жалко е.



„Това е нещо, което се появи днес. Разбира се, имах известни затруднения през уикенда, но не очаквах, че днес това ще бъде проблемът в състезанието.



„Сега нямам време да направя нищо. Трябва да се възстановя добре, да се опитам да бъда концентриран в Австрия, но със сигурност трябва да разберем какво да правим след Австрия – дали трябва да се подложа на операция, или не, защото сега има много състезания едно след друго.



„Така че не знам дали най-добрият вариант е да се оперирам, или не. Но това са неща, които не мога да контролирам. Днес беше така. Мисля, че трябва да съм щастлив, защото в петък бях на ръба да не вляза във втората квалификация. Днес поведох и се откъсвах. Насладих се много на тези първи обиколки, бях супер щастлив и беше много хубаво да се боря с Марк и да го изпреваря. Но това са състезанията и това може да се случи“, каза пилотът на Априлия.

Мартин не е имал подобен проблем от 2019 година насам, когато за последно претърпя операция, и ще използва Гран При на Австрия следващата седмица, за да прецени дали проблемът може да бъде овладян без хирургическа намеса.

„Имах го през 2019 и се подложих на операция, след което никога повече не съм имал този проблем. Успях да спечеля тук в миналото. Сега се появи отново. Виждал съм различни пилоти, които след години отново са имали проблема и може би е трябвало да се оперират пак.



„Може би това е моят случай. Може би не. Ще се опитам да разбера с лекарите, също така да чуя какво е времето за възстановяване и да видим какво мога да направя, защото не искам да изпусна възможността.



„Чувствам се готов да се боря за шампионата, днес бях готов да се боря за победата. Така че това е нещо, което не може да ми помогне. Но трябва да проверим.



„Със сигурност се чувствам готов, чувствам, че имам скоростта, мотора, отбора; имам всичко, нищо не липсва. Но сега имам тази въпросителна относно ръката си. Мисля, че в Австрия няма да е проблем, но не знам.



„Но със сигурност ще бъде добър тест, така че ако в Австрия нямам проблеми, може би ще мога да продължа напред и да забравя за това. Но може би това ще се случи отново в друго състезание. Така че това може да се окаже големият проблем, заради който да загубя този шампионат, или пък не. Не знам“, коментира Мартин.

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Снимки: Gettyimages