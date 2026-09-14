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Макс Верстапен има подиум на всяка една писта в календара за 2026 година

  • 14 сеп 2026 | 17:52
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С второто си място във вчерашната Гран При на Испания Макс Верстапен стана единственият пилот, който има поне по един подиум на всяка една писта от календара във Формула 1 за 2026 година, включително и на „Сепанг“ в Малайзия.

Най-много призови класирания четирикратният шампион има на „Ред Бул Ринг“ в Австрия с цели 9, а по 7 подиума той има на „Сузука“ в Япония, „Пистата на Америките“ в Съединените щати, „Интерлагос“ в Бразилия и „Яс Марина“ в Абу Даби.

Най-малко качвания на почетната стълбичка, с изключение на „Мадринг“, нидерландецът има в Лас Вегас, Китай и Малайзия с по две. И при трите писти това се обяснява с факта, че те или приеха сравнително малко състезания в най-силните години на пилота на Ред Бул, или не са домакинствали дълго на Формула 1.

Състезанието в Лас Вегас дебютира едва през 2023 година, Гран При на Китай не се проведе между 2020 и 2023 заради ограниченията покрай COVID-19 в страната, а Формула 1 не е посещавала „Сепанг“ от 2017 насам. Тогава победата край Куала Лумпур спечели именно Верстапен, който година по-рано завърши втори зад съотборника си Дениъл Рикардо в Гран При на Малайзия.

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Снимки: Gettyimages

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