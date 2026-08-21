Стойчо Младенов обяви кой е клубен треньор №1 на България

Легендарният футболист и треньор на ЦСКА Стойчо Младнов честити по емоционален начин 81-вия рожден ден на друга голяма легенда - Аспарух Никодимов. Екзекутора на Ливърпул обяви Паро за най-успешния клубен треньор на България и се мотивира за тези свои думи.

“Бате Паро, честит рожден ден! С пожелание за много здраве, щастие и пак отново здраве, здраве и здраве. Връщайки се назад във времето и споменавайки името Аспарух Никодимов, не мога да не спомена неща, които постигна на такова европейско, на което никой български треньор не е постигал.

За мен ти си най-успешният български клубен треньор, постигайки резултати, които никой до този момент не ги е постигал. Побеждавайки шампиона на Германия – Байерн Мюнхен, побеждавайки шампиона на Англия – Ливърпул, побеждавайки шампиона на Испания – Реал Сосиедад, побеждавайки шампиона на Франция – Монако. Това са мачове, паметни победи над тези противници, записвайки твоето име и името на ЦСКА със златни букви.

Благодаря ти за всичко това и знай, че ние много те обичаме, бате Паро! Бъди жив и здрав, от все сърце ти го желая това нещо”, каза Младенов във видео, публикувано на страницата на "Червени Армейски Легенди" във "Фейсбук".

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