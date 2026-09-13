Рибакина с огромно уважение в речта си след триумфа: Арина, ти си великолепна шампионка

Елена Рибакина коментира триумфа си на US Open. Казахстанката надви шампионката от последните две години Арина Сабаленка с 6:4, 5:7, 6:2 във финала, а това бе най-добрият начин да отпразнува изкачването си на лидерското място в ранглистата на WTA, където до полунощ на 13 септември (неделя) ще бъде именно днешната ѝ опонентка. Това е и втори Голям шлем през 2026 г. за Рибакина, която сломи отново Сабаленка в друг не по-малко вълнуващ финал в самото начало на сезона на Australian Open.

„Трудно е да намеря думи в момента. Честно казано, не очаквах нещо като това. В турнира имах проблеми с контузия, но по някакъв начин всичко се подреди и от моя страна искам да кажа – Арина, ти си великолепна шампионка! Толкова е трудно да играя срещу теб. Аз трябваше да се хвърлям по корта, да стигам до тези невъзможни топки. Поздравления към теб и към твоя екип за постиженията ви, свършихте невероятна работа!

Не мога да намеря много думи в момента, съжалявам. Искам да благодаря на тази красива публика за невероятната атмосфера. Честно казано, идвам тук през последните десет години и никога не беше успешен турнир за мен. Нищо подобно на това, което направих сега – изумително е. Започнах да обичам все повече и повече това място. Това ще бъде изумителен спомен за мен, благодаря ви.

Разбира се, искам да благодаря на хората, без които нямаше да мога да бъда тук – моят екип, благодаря ви много! На моя фитнес треньор, той гледа от вкъщи. На всичките ми приятели също – благодаря, страхотни сте. Без вас нямаше да бъде възможно.

И последно искам да благодаря на всички, които правят възможен този изключителен турнир. Не мога да намеря думи, атмосферата тук е нещо наистина невероятно. В момента сте нещо нереално, благодаря на всички. Очаквам с нетърпение да се върна следващата година, благодаря ви много“, каза Рибакина.

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