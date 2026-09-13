Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рибакина с огромно уважение в речта си след триумфа: Арина, ти си великолепна шампионка

Рибакина с огромно уважение в речта си след триумфа: Арина, ти си великолепна шампионка

  • 13 сеп 2026 | 02:21
  • 829
  • 0
Рибакина с огромно уважение в речта си след триумфа: Арина, ти си великолепна шампионка

Елена Рибакина коментира триумфа си на US Open. Казахстанката надви шампионката от последните две години Арина Сабаленка с 6:4, 5:7, 6:2 във финала, а това бе най-добрият начин да отпразнува изкачването си на лидерското място в ранглистата на WTA, където до полунощ на 13 септември (неделя) ще бъде именно днешната ѝ опонентка. Това е и втори Голям шлем през 2026 г. за Рибакина, която сломи отново Сабаленка в друг не по-малко вълнуващ финал в самото начало на сезона на Australian Open.

„Трудно е да намеря думи в момента. Честно казано, не очаквах нещо като това. В турнира имах проблеми с контузия, но по някакъв начин всичко се подреди и от моя страна искам да кажа – Арина, ти си великолепна шампионка! Толкова е трудно да играя срещу теб. Аз трябваше да се хвърлям по корта, да стигам до тези невъзможни топки. Поздравления към теб и към твоя екип за постиженията ви, свършихте невероятна работа!

Не мога да намеря много думи в момента, съжалявам. Искам да благодаря на тази красива публика за невероятната атмосфера. Честно казано, идвам тук през последните десет години и никога не беше успешен турнир за мен. Нищо подобно на това, което направих сега – изумително е. Започнах да обичам все повече и повече това място. Това ще бъде изумителен спомен за мен, благодаря ви.

Разбира се, искам да благодаря на хората, без които нямаше да мога да бъда тук – моят екип, благодаря ви много! На моя фитнес треньор, той гледа от вкъщи. На всичките ми приятели също – благодаря, страхотни сте. Без вас нямаше да бъде възможно.

И последно искам да благодаря на всички, които правят възможен този изключителен турнир. Не мога да намеря думи, атмосферата тук е нещо наистина невероятно. В момента сте нещо нереално, благодаря на всички. Очаквам с нетърпение да се върна следващата година, благодаря ви много“, каза Рибакина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Легендата Навратилова засипа със суперлативи Рибакина

Легендата Навратилова засипа със суперлативи Рибакина

  • 13 сеп 2026 | 02:55
  • 234
  • 0
Сабаленка към публиката на "Артър Аш": Благодаря на всички, беше невероятно да играя пред вас

Сабаленка към публиката на "Артър Аш": Благодаря на всички, беше невероятно да играя пред вас

  • 13 сеп 2026 | 02:09
  • 536
  • 0
Да живее новата кралица на тениса! Рибакина детронира Сабаленка в епичен финал на US Open

Да живее новата кралица на тениса! Рибакина детронира Сабаленка в епичен финал на US Open

  • 13 сеп 2026 | 01:45
  • 7641
  • 16
Крисчън Харисън и Нийл Скупски спечелиха титлата при двойките на US Open

Крисчън Харисън и Нийл Скупски спечелиха титлата при двойките на US Open

  • 12 сеп 2026 | 22:56
  • 463
  • 0
Росица Денчева е на първия си финал на турнир WTA 125

Росица Денчева е на първия си финал на турнир WTA 125

  • 12 сеп 2026 | 15:53
  • 968
  • 1
Слави Георгиев и Рамона Алексеева триумфираха на държавен турнир до 14 г. в Русе

Слави Георгиев и Рамона Алексеева триумфираха на държавен турнир до 14 г. в Русе

  • 12 сеп 2026 | 15:20
  • 415
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

  • 12 сеп 2026 | 23:10
  • 82396
  • 541
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 83576
  • 304
Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

  • 12 сеп 2026 | 21:35
  • 14730
  • 6
Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

  • 12 сеп 2026 | 23:58
  • 10734
  • 27
Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

  • 12 сеп 2026 | 23:57
  • 13876
  • 36
Да живее новата кралица на тениса! Рибакина детронира Сабаленка в епичен финал на US Open

Да живее новата кралица на тениса! Рибакина детронира Сабаленка в епичен финал на US Open

  • 13 сеп 2026 | 01:45
  • 7641
  • 16