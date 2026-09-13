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Рибакина: Събуждането в понеделник сутрин ще бъде невероятно

  • 13 сеп 2026 | 13:52
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Елена Рибакина, която спечели Откритото първенство на САЩ и за първи път ще бъде номер 1 в света от новата седмица, призна, че събуждането й в понеделник сутрин ще бъде "невероятно". Тя се наложи във финала над голямата си конкурентка Арина Сабаленка, която измести от върха в световната ранглиста.

"За мен е облекчение. Следвам рутината през последните две-три седмици. Това е много работа, много напрежение. Усещам, че след като постигнах толкова големи неща, събуждането в понеделник сутрин ще бъде невероятно", каза Рибакина, цитирана от АФП.

"Винаги можеш да опитваш нещо ново, да промениш нещо малко, за да подобриш играта си. Не знам какво ще ми донесе бъдещето, надявам се успехи и още победи", добави тя.

"Дойдох да първи път в Ню Йорк преди десет години и за мен това вече бе невероятно място. Беше толкова шумно, толкова различно от останалите места. Поради причини, които не знам, Ню Йорк не беше мястото, на което играех добре през последните години, но сега това се промени. Надявам се, че като дойда следващия път, отново ще стигна до края", заяви още родената в Москва състезателка. 

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Снимки: Imago

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