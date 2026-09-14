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  3. Краят на една ера: Завърши 24-годишната доминация на Голямата тройка

Краят на една ера: Завърши 24-годишната доминация на Голямата тройка

  • 14 сеп 2026 | 16:45
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Краят на една ера: Завърши 24-годишната доминация на Голямата тройка

39-годишният Новак Джокович официално изпадна от топ 10 след шокиращата си загуба още в първия кръг на US Open. В публикуваната днес обновена класация сърбинът е под №12, като поражението от Мариано Навоне в петсетови маратон сложи край на една от най-впечатляващите серии в историята на световния тенис.

С падането на Джокович от №5 до №12 за първи път от 7 октомври 2002 г. насам в ATP Топ 10 липсват и тримата членове на т.нар. Голяма тройка - Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. Преди близо 24 години челната десетка на световния тенис бе оглавявана от Лейтън Хюит, следван от Томи Хаас, Андре Агаси, Марат Сафин, Тим Хенман, Хуан Карлос Фереро, Алберт Коста, Себастиан Грожан, Карлос Моя и Евгени Кафелников.

От този момент през есента на 2002 г. насам поне един измежду Федерер, Надал или Джокович неизменно присъстваше сред най-добрите десетима тенисисти в света. Швейцарецът се оттегли през 2022 г. на 41 години, а испанецът прекрати кариерата си през 2024 г. на 38-годишна възраст. Джокович остана последният активен представител на тази епоха, но ранната му загуба в Ню Йорк доведе до символичния край на това ненадминато господство.

Загубата от Навоне бе първо поражение на Джокович в откриващия кръг на Откритото първенство на САЩ в цялата му кариера и най-ранното му отпадане от турнир от Големия шлем от Откритото първенство на Австралия през 2006 г. С това приключи и неговата серия от 78 поредни победи в първия кръг на шлемовете.

След срещата 24-кратният шампион от Големия шлем открито говори за тежките физически проблеми, които го мъчат през целия сезон. Сърбинът призна за гадене, повръщане и крампи по време на мачовете, споделяйки, че гърбът и рамото му просто са то предали в края на двубоя и той до голяма степен е презирал всеки момент, прекаран на корта.

Въпреки тежкия момент и изпадането му от Топ 10 за първи път от юли 2018 г., Джокович потвърди намеренията си да обсъди ситуацията с екипа си и изрази желание да участва във всички турнири от Големия шлем през следващата година.

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