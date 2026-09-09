Иско с уникален рекорд в Шампионската лига

Испанският плеймейкър Иско записа името си със златни букви в историята на най-силния европейски клубен турнир. С появата си в игра за Бетис срещу Лил (3:2), халфът официално се превърна в първия футболист в историята, който участва в Шампионската лига с пет различни клуба от една и съща държава. До момента нито един друг играч не бе постигал подобно нещо в рамките на едно първенство, като досегашният рекорд от четири тима се държеше съвместно от Ернан Креспо, Стефан Далма, Хатем Бен Арфа, Бурак Йълмаз и Рахийм Стърлинг.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️@isco_alarcon se convierte esta noche en el PRIMER jugador que disputa la Champions League con CINCO clubes diferentes de un mismo país:



🇪🇸 Valencia (2010-11)

🇪🇸 Málaga (2012-13)

🇪🇸 Real Madrid (2013-21)

🇪🇸 Sevilla (2022-23)

🇪🇸 REAL BETIS (2026-27)



Con… pic.twitter.com/G9zdL81pYJ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 8, 2026

Иско постигна това историческо постижение, след като през годините защитава цветовете на испанските Валенсия (2010-11), Малага (2012-13), Реал Мадрид (2013-21), Севиля (2022-23) и настоящия му тим Бетис (2026-27).

More than any player in the #UCL this season 🏆 pic.twitter.com/hxMvhPn0i3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2026

Уникалният статут на полузащитника в тазгодишното издание на турнира се засилва и от факта, че той е футболистът с най-много спечелени трофеи от Шампионската лига сред всички активни играчи, които участват в надпреварата през този сезон, притежавайки пет отличия в богатата си колекция.

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Снимки: Gettyimages