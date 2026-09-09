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Иско с уникален рекорд в Шампионската лига

  • 9 сеп 2026 | 05:02
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Испанският плеймейкър Иско записа името си със златни букви в историята на най-силния европейски клубен турнир. С появата си в игра за Бетис срещу Лил (3:2), халфът официално се превърна в първия футболист в историята, който участва в Шампионската лига с пет различни клуба от една и съща държава. До момента нито един друг играч не бе постигал подобно нещо в рамките на едно първенство, като досегашният рекорд от четири тима се държеше съвместно от Ернан Креспо, Стефан Далма, Хатем Бен Арфа, Бурак Йълмаз и Рахийм Стърлинг.

Иско постигна това историческо постижение, след като през годините защитава цветовете на испанските Валенсия (2010-11), Малага (2012-13), Реал Мадрид (2013-21), Севиля (2022-23) и настоящия му тим Бетис (2026-27).

Уникалният статут на полузащитника в тазгодишното издание на турнира се засилва и от факта, че той е футболистът с най-много спечелени трофеи от Шампионската лига сред всички активни играчи, които участват в надпреварата през този сезон, притежавайки пет отличия в богатата си колекция.

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Снимки: Gettyimages

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