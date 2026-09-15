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Фенербахче продължава да изостава

  • 15 сеп 2026 | 03:25
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Фенербахче продължава да изостава

Фенербахче стигна само до нулево равенство при гостуването си на Газиантеп от 5-ия кръг на турското първенство и заема 12-то място в класирането. Домакините не отправиха нито един точен удар, но бяха много стабилни в защита и се пребориха за точка срещу гранда от Истанбул.

Най-чистото положение през първото полувреме пропиля Матео Гендузи. Французинът не уцели опразнената врата от няколко метра. Мейсън Грийнууд също имаше възможност да открие резултата, но стреля неточно.

В 54-тата минута Гендузи направи нов сериозен пропуск, след като беше изведен очи в очи с вратаря от Ромелу Лукаку. Избитатата топка отиде на крака на Керем Актюркоглу, но той нацели десния страничен стълб. В 88-ата минута Грийнууд изпълни пряк свободен удар, но напречната греда го лиши от гол.

"Направихме всичко необходимо и заслужавахме да спечелим, но нямахме късмет. Теренът беше много лош, което ни се отрази преди почивката, докато се нагодим", коментира след мача наставникът на "фенерите" Исмаил Картал.

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Снимки: Imago

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