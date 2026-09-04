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Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

  • 4 сеп 2026 | 02:22
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Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

Бразилският нападател Андерсон Талиска напусна Фенербахче. Пресслужбата на истанбулския клуб обяви на официалния си сайт, че договорът с 32-годишния футболист е прекратен по взаимно съгласие.

Талиска играеше за „фенерите“ от януари 2025 г. Той се присъедини към турския гранд от саудитския Ал-Насър, където беше съотборник с Кристиано Роналдо.

През изминалия сезон Талиска записа 27 гола и 5 асистенции в 45 мача за Фенербахче във всички турнири.

Договорът между Талиска и истанбулския клуб беше подновен през февруари тази година. Новото споразумение трябваше да бъде в сила до лятото на 2028 г.

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Снимки: Gettyimages

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