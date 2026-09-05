Бешикташ обърна Фенербахче с гол на Влахович и започна да диша във врата на шампиона

Бешикташ спечели голямото дерби от четвъртия кръг на турската Сюперлиг, след като се наложи с 2:1 в гостуването си на Фенербахче на стадион "Шюкрю Сараджоглу". В герой за победителите се превърна Душан Влахович, който вкара победното попадение в двубоя и продължи да оправдава трансферната политика на "черно-белите", които го привлекоха край "Босфора" през последното лято. Трите точки бяха изключително ценни, тъй като с тях Бешикташ окупира второто място във временното класиране със само пункт по-малко от лидера и шампион Галатасарай. Все още обаче третият Генчлербирлиги не е изиграл срещата си от кръга и е с две точки по-малко от Влахович и компания. За "фенерите" пък това бе второ поражение в първите четири мача от новия шампионат, което трябва сериозно да притесни тима, ако не иска да продължи само да мечтае, а не да реализира амбициите си за първа титла от 2014 г. насам.

Kadıköy'den yine galibiyetle ayrılıyoruz. 👊🦅



FB 1-2 BJK pic.twitter.com/1souoCqQz6 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 5, 2026

Влахович обаче не бе единственото главно действащо лице от играчите, които съвсем до скоро бяха част от най-реномираните европейски отбори. Именно едно такова име като Милан Шкринияр изведе домакините от Фенербахче напред в резултата в 26-ата минута.

Неговите съотборници обаче не съумяха да задържат преднината и още преди почивката в 38-ата минута Радван Йлълмаз изравни.

В добавеното време на първата част пък Мейсън Грийнууд от "фенерите" си изкара жълт картон. През второто полувреме същото стори голмайсторът Шкринияр, както и техният колега под рамките на вратата Едерсон.

Иначе бившият страж на Манчестър Сити и Бенфика не изигра никак слаб мач, спасявайки 4 от общо 6 възможности на противника, но той рухна за втори път около четвърт час преди края в 73-тата минута, когато Душан Влахович изригна и смълча трибуните.

Самият Влахович също си изкара картон, като тази съдба сполетя и Матео Гендузи, който се замеси в огромен скандал след победата на Фенербахче срещу Лион в плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига миналата седмица.

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Гендузи и Влахович предвидливо пък бяха извадени преди края на срещата от треньорите си, за да не бъдат санкционирани отново и да трябва да изтърпяват наказание заради червени картони.

🦅 Dev derbinin bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı futbolcuların yaşadığı sevinç!#FBvBJK #beINSPORTS pic.twitter.com/C7DSWQsL5i — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 5, 2026

Феновете на Фенербахче ще се надяват любимците им да не преживеят тежък психологически удар от загубеното дерби, тъй като след броени дни ги чака ново домакинство. То ще бъде в първия кръг от основната фаза на Шампионската лига срещу Рома, където "фенерите" не са играли от 2008 г. насам. Този двубой е на 10 септември (четвъртък) от 19:45 часа българско време, а следващият шампионатен сблъсък е на 14 септември (понеделник) срещу Газиантеп.

За Бешикташ пък има още малко време преди старта на битките от основната фаза на Лига Европа, в чиято основна фаза ще се състезава тимът тази есен. Там "черно-белите" ще играят с Марсилия чак на 17 септември (четвъртък) от 22:00 часа българско време, а преди това на 11 септември (петък) от 20:00 часа българско време ще бъде шампионатното домакинство срещу Ерзумспор.

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