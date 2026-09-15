Гасперини: Искаме да покажем, че разликата с Интер вече не е толкова голяма

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини похвали отбора след победата над Торино. Опитният специалист изрази огромното си задоволство от представянето на Донийл Мален, Пауло Дибала и Леонардо Балерди, като дори сравни аржентинския защитник с легендата Франко Барези. Специалистът подчерта, че „джалоросите“ са готови да премерят сили с най-добрите, визирайки предстоящото голямо дерби срещу Интер следващата седмица.

„Прекрасно е за феновете и за всеки, който обича футбола, да вижда шампиони като Мален и Дибала да си партнират и да създават ситуации от нищото в практически всеки мач. Очевидно, това са двама играчи с огромен индивидуален талант, но те също така се допълват перфектно като тандем. Сработват се великолепно и изковават голове в редица двубои”, заяви Гасперини.

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„Смятам, че изиграхме много добро първо полувреме, въпреки че ни липсваше малко повече класа в последната третина. Торино също пусна свежи сили, така че понякога трябва да можем да играем по-малко атрактивен, но по-ефективен футбол. Това е фундаментален аспект – да владееш и двата стила“, посочи треньорът на Рома.

„Балерди е много силен, модерен защитник – мощен физически и бърз. Най-великият бранител на всички времена беше Франко Барези. Не искам да правя директни сравнения, но начинът, по който Леонардо интерпретира ролята и участва в играта, напомня на неговите характеристики. Разбира се, никой не може да се докосне до Барези, но става дума за точно такъв тип защитник”, обясни Гасперини.

„Имаме няколко дни за подготовка до мача с Интер. През миналия сезон разликата между двата отбора беше голяма, особено когато ни разбиха във втория мач, но точно тогава се роди истинската Рома – с последвалата градация в резултатите, поведението и менталитета”, изтъкна наставникът на “вълците”.

„ Ясно е, че Интер е еталонът в това първенство – силен отбор, сочен от всички за най-добрия в Италия, въпреки че според мен Комо вече се приближава до тях. Това е чудесна възможност за нас да се премерим с най-добрите и да покажем, че можем да се справим по-добре спрямо последните ни мачове”, добави Гасперини.

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Снимки: Imago