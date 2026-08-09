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Чернев изгледа от пейката геройски равен на Ещрела срещу вицешампиона на Португалия

  • 9 авг 2026 | 07:43
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Чернев изгледа от пейката геройски равен на Ещрела срещу вицешампиона на Португалия

Българинът Атанас Чернев бе в групата на клубния си Ещрела Амадора за срещата от първия кръг на Лига Португал при домакинството на вицешампиона Спортинг (Лисабон). Чернев бе резерва и така и не се появи в игра, а неговите съотборници извоюваха геройска дебютна точка за старта на новата кампания, след като изоставаха с два гола, но стигнаха до крайното 2:2.

След нулево първо полувреме „лъвовете" нанесоха своя удар непосредствено след почивката и в 46-ата минута Родриго Саласар откри резултата. Не след дълго в 59-ата гръцкият нападател Фотис Йоанидис покачи.

Така гостите решиха, че са решили мача, но тогава започна частичният обрат. Първо, Леандро Антонети намали в 72-рата минута, а в 84-ата Бени Соуза оформи крайния резултат.

Иначе тази вечер се изиграха още два мача. В тях Маритимо победи бившия тим на Андриан Краев Каса Пиа с минималното 1:0, а Витория (Гимараеш) допусна домакинско поражение с 0:1 срещу десет от Арука. Вчера пък шампионатът стартира с равенство 1:1 между Ещорил и Фамаликао.

В утрешния 9 август (неделя) ще има още четири срещи, като в една от тях шампионът Порто открива кампанията си с домакинство на Алверка. Бенфика от своя страна ще започне новото си начало след края на престоя на Жозе Моуриньо на „Луж" и „орлите" ще приемат новака Академико Визеу.

Кръгът ще приключи ден по-късно на 10 август (понеделник) с още един мач, който ще бъде между Санта Клара и Насионал.

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