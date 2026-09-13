Националките за „Били Джийн Кинг Къп“ ще участват на турнир в Пазарджик

Всички националки на България, които по-рано през годината спечелиха промоция за група I на Световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп", ще участват в основната схема на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Мачовете от квалификациите започнаха днес при отлична организация на базата на ТК „Фаворит".

Първата ракета на България при жените Елизара Янева е водачка в схемата и в първия кръг ще играе срещу Сара ван Емст (Нидерландия).

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Росица Денчева, която днес стана шампионка на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция), е номер 5 и излиза за първия си двубой срещу Джулия Адамс (САЩ).

Две от националките ще играят една срещу друга в първия кръг - седмата поставена Лидия Енчева и Денислава Глушкова.

Лия Каратанчева и Ива Иванова се класираха по ранкинг за основната схема. Поставената под номер 8 Каратанчева ще срещне Юле Нимайер (Германия), а Ива Иванова започва срещу квалификантка.

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Три българки получиха „уайлд кард" за основната схема. Алекса Каратанчева ще има за съперничка Ипек Йоз (Турция), Никол Нунева - номер 6 Лиза Заар (Швеция), а Александра Рангелова - номер 2 Кая Хенеман (Швеция).

Осем българки се включиха в квалификациите, като Мелис Расим се класира за втория кръг. 20-годишната Расим елиминира Илинка Далина Амарией (Румъния) с 1:0 и отказ на съперничката й, а за влизане в основната схема ще спори с Нели Тараба Валберг (Швеция).

Загуби в пресявките допуснаха Ралица Александрова, Андрея Глушкова, Беатрис Спасова, Дария Великова, Моника Господинова и Виктория Велева.

Девет българки ще участват в надпреварата на двойки - Мелис Расим/Беатрис Спасова, Лия Каратанчева/Габриела Вилар (САЩ), Анджелина Костова/Рафаела Симеонова, Андрея Глушкова/Денислава Глушкова и Лидия Енчева/Ива Иванова.

Това е вторият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а до края на годината страната ще бъде домакин на още три турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пазарджик предстоят турнирите в Пловдив (20-27 септември), Бургас (4-11 октомври) и Стара Загора (11-18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година, съобщават от централата.

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Снимки: Sportal.bg