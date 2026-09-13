Легендата Навратилова засипа със суперлативи Рибакина

Легендата на световния тенис Мартина Навратилова даде висока оценка за представянето на Елена Рибакина във финала на Откритото първенство на САЩ. Петкратната шампионка в Ню Йорк определи представителката на Казахстан за напълно заслужена победителка в оспорвания сблъсък срещу Арина Сабаленка.

Описвайки развоя на двубоя, Навратилова наблегна на начина, по който Рибакина реагира, след като изпусна преднината си и загуби втория сет с 5:7. Според петкратната шампионка умението на новата №1 в света да остане спокойна и да пренастрои играта си в решителната трета част е било от ключово значение. Вместо да поддаде на напрежението и нервите, Рибакина показа изключително хладнокръвие и бързо пое отново инициативата на корта.

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Навратилова отбеляза, че качеството на тениса на Рибакина е направило разликата в решаващите моменти. Тя изтъкна комбинацията от мощен сервис, плавност в движенията и тактическо разнообразие от основната линия, които не са оставили възможност за обрат на Сабаленка в третия сет. Оценката на легендата подчертава, че успехът се дължи именно на високото ниво на игра на Рибакина, а не просто на грешки от страна на нейната съперничка.

С тази победа Елена Рибакина завоюва своята трета титла от Големия шлем, добавяйки трофея от Ню Йорк към тези от Уимбълдън през 2022 година и Australian Open преди няколко месеца, където на финала отново надделя над Сабаленка.

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Снимки: Gettyimages