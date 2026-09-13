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Лил излезе начело в Лига 1 след победа над Троа

  • 13 сеп 2026 | 19:58
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Лил излезе начело в Лига 1 след победа над Троа

Отборът на Лил победи Троа с 2:0 у дома в четвъртия кръг на Лига 1. Защитникът Тиаго Сантош вкара за домакините в 18-ата минута, а халфът Етан Мбапе, брат на мегазвездата Килиан Мбапе, затвърди успеха на “песовете” в добавеното време на мача.

Лил има 10 точки и се изкачи на първо място в класирането с по-добра голова разлика от Монако и Рен, докато Троа е на 10-ата позиция с 4 пункта. В следващия кръг съставът на Давиде Анчелоти ще гостува на Ница на 20 септември, а новакът във френския елит ще има визита на Анже ден преди това.

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