Лил поведе колоната в Лига 1

Лил излезе начело в Лига 1, след като спечели с 1:0 гостуването си на Тулуза. Единственото попадение в двубоя отбеляза японският нападател Аясе Уеда в 73-тата минута.

Тулуза може да съжалява, защото отправи цели 24 удара към вратата на Берке Йозер и пропусна няколко стопроцентови положения, но така и не стигна до гол. По този начин тимът на Йенс Бертел Аску остана в зоната на изпадащите самос 1 точка.

Още в 3-тата минута силен удар на Кристиан Касерес от Тулуза срещна гредата. Последваха серия от спасявания на Берке Йозер, които попречиха на домакините да вземат заслужен аванс. Лил опита няколко далечни изстрела, но като цяло действаше доста плахо преди почивката.

Наставникът на гостите Давиде Анчелоти уцели със смените, а един от футболистите, които се появиха от пейката, ознаменува дебюта си с гол. В 73-тата минута Уеда засече центриране на Ромен Перо, но Гийом Рест се намеси. Японецът обаче направи добавка и донесе успеха на Лил.

Това беше осма поредна победа като гост за тима от Северна Франция - рекорд в клубната история.

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