Отличен Страсбург победи категорично Троа в голово шоу

Страсбург се наложи с категоричното 6:2 като гост срещу Троа в мач от третия кръг в Лига 1.
Голове на Хакобо Ортега и Диого Соуса в края на първата част дадоха аванс в полза на Страсбург, след като Антоан Миле беше извел домакините напред в резултата още в деветата минута. Джовани Рейна също се разписа в полза на победителите след почивката, а две попадения добави Самюъл Амо-Амеяу. Един гол вкара и техният съотборник Конрад Хардер. Жереми Ле Дуарон беше точен в полза на Троа в добавеното време на срещата.
Страсбург има актив от 6 точки на четвърто място в класирането в шампионата на Франция. Троа е с 4 спечелени точки до момента и се намира на деветата позиция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages