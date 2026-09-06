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Отличен Страсбург победи категорично Троа в голово шоу

  • 6 сеп 2026 | 20:08
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Отличен Страсбург победи категорично Троа в голово шоу

Страсбург се наложи с категоричното 6:2 като гост срещу Троа в мач от третия кръг в Лига 1.

Голове на Хакобо Ортега и Диого Соуса в края на първата част дадоха аванс в полза на Страсбург, след като Антоан Миле беше извел домакините напред в резултата още в деветата минута. Джовани Рейна също се разписа в полза на победителите след почивката, а две попадения добави Самюъл Амо-Амеяу. Един гол вкара и техният съотборник Конрад Хардер. Жереми Ле Дуарон беше точен в полза на Троа в добавеното време на срещата.

Страсбург има актив от 6 точки на четвърто място в класирането в шампионата на Франция. Троа е с 4 спечелени точки до момента и се намира на деветата позиция.

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Снимки: Gettyimages

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