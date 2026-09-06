Отличен Страсбург победи категорично Троа в голово шоу

Страсбург се наложи с категоричното 6:2 като гост срещу Троа в мач от третия кръг в Лига 1.

Голове на Хакобо Ортега и Диого Соуса в края на първата част дадоха аванс в полза на Страсбург, след като Антоан Миле беше извел домакините напред в резултата още в деветата минута. Джовани Рейна също се разписа в полза на победителите след почивката, а две попадения добави Самюъл Амо-Амеяу. Един гол вкара и техният съотборник Конрад Хардер. Жереми Ле Дуарон беше точен в полза на Троа в добавеното време на срещата.

6️⃣ goals

3️⃣ points



𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀𝐍 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎𝐎𝐍!#ESTACRCSA (2-6) pic.twitter.com/1Dx5Bcq3kn — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) September 6, 2026

Страсбург има актив от 6 точки на четвърто място в класирането в шампионата на Франция. Троа е с 4 спечелени точки до момента и се намира на деветата позиция.

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Снимки: Gettyimages