Добромир Дафинов: Винаги е трудно срещу Лудогорец III

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Лудогорец III (Разград). Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Лудогорец III е сред най-труднопреодолимите отбори. Отбор от млади момчета, с безспорен потенциал, научени, подготвени, амбицирани да намерят мястото си в мъжкия футбол. Могат да победят всеки отбор в групата. За да им се противопоставим успешно, е необходимо максимално себераздаване и пределна концентрация в 90-те минути. От началото на сезона показахме, че можем да се справяме в трудни ситуации. Ще играем и пред нашите фенове“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

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