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Селта и Малага продължават без победа през сезона

  • 13 сеп 2026 | 17:05
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Селта и Малага продължават без победа през сезона

Отборите на Селта и Малага завършиха наравно 1:1 на “Балаидос” в ранната неделна среща от петия кръг в Ла Лига. Така гостите за четвърти пореден път останаха непобедени от този съперник.

През първото полувреме Малага владееше инициативата, но Селта отправи доста повече удари. Така в 41-вата минута Феран Жутгла даде аванс на домакините със своя изстрел от границата на наказателното поле. Втората част се оказа доста равностойна, като новакът в испанския елит успя да изравни в 83-тата минута, когато Адриан Ниньо се разписа с глава при корнер.

Така и двата тима останаха без победа от началото на сезона. Селта има четири точки и след шест срещи е на 14-ата позиция в класирането, където Малага е на 17-ото място с три пункта след пет мача.

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