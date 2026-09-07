Хетафе и Селта взаимно си попречиха

Хетафе и Селта завършиха при резултат 1:1 в среща от 4-тия кръг на Ла Лига. Домакините поведоха преди почивката, но в началото на второто полувреме Селта успя да изравни, а в 67-ата минута Саид Ромеро получи червен картон и Хетафе доигра срещата в намален състав.

Равенството остави и двата отбора в непосредствена близост до зоната на изпадащите. Хетафе е на 15-о място с 4 точк, а Селта има 3 и заема 16-ата позиция. Любопитен факт е, че днешните съперници са с абсолютно еднакрва голова разлика - 2:5.

Преди почивката домакините отстъпиха притежанието на топката на Селта, но съставът на Калудио Хиралдес нямаше никаква идея как да създаде опасно положение пред вратата на Давид Сория. Един от малкото шансове се откри пред Уго Гонсалес, но Сория внимаваше.



В 21-вата минута Мартин Сатриано се възползва от лошо изистване на защитник на галисийци след центриране от корнер и простреля Йонуц Раду.

Втората част започна с пропуск на Пабло Дуран от Селта, а веднага след това сантиметри лишиха Сатриано от втори гол. В 57-ата минута защитникът на гостите Старфелт забоде топката с глава под напречната греда за 1:1.

След още десетина минути Саид Ромеро извърши грубо нарушение пред наказателното поле на Хетафе, което му доенсе втори жълт картон и отборът на Пепе Бордалас остана с човек по-малко.

Селта можеше много бързо да извлече полза от численото си предимство, но Давид Сория спаси удар с глава на Уго Гонсалес. В оставащото време домакините се подредиха добре в защита и удържаха равенството.

В следващиякръг Хетафе ще посрене Депортиво Ла Коруня, а Селта ще е домакин на Малага.

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Снимки: Gettyimages