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Победата остана мираж за Малага и от четвъртия опит

  • 6 сеп 2026 | 21:31
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Победата остана мираж за Малага и от четвъртия опит

Новакът Малага пак не успя да запише първи успех през сезона, след като завърши при 0:0 срещу Леванте като домакин в среща от четвъртия кръг. Ремито е второ у дома, заради което отборът има две точки. Леванте пък вече има 5 пункта.

На “Ла Росаледа” Малага имаше шанс рано-рано да излезе напред в резултата, но Чупете пропусна дузпа в деветата минута, която беше спасена от вратаря Матю Райън. При опита за добавка се стигна до меле и топката беше насочена в мрежата от играч на гостите, но автоголът не беше зачетен заради нарушение в атака.

Това си остана една от малкото интересни ситуации в двубоя, като двамата вратари общо направиха шест спасявания.

В следващия кръг Малага ще гостува на Селта, а Леванте ще приеме развихрилия се шампион Барселона.

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