Александър Аспарухов: Горд съм с отбора заради реакцията след мача с Миньор

Струмска слава (Радомир) победи с класическото 3:0 ФК Банско, а с два гола се завърна капитанът Александър Аспарухов. Той лекува контузия – разкъсване на бедрото, но вече е възстановен.

„Победихме, защото играхме наистина страхотно, напълно заслужена победа и това 3:0 е най-малкото. Беше много важна тази реакция след мача с Миньор. Гордея се с отбора за начина, по който реагирахме. Бяхме много задружни и играхме с много настроение. Мисля, че феновете ни също видяха това, което е важното, все пак футбола е за хората.

Банско е страхотен отбор, който се опитва да играе футбол, все пак Борис Галчев им е треньор. Желая им успех до края на първенството“, коментира Аспарухов пред официалния сайт на Струмска слава.

„Добре се чувствах, но има време, докато стигна оптимална форма. Все пак тренирах на пълни обороти само тази седмица, но се радвам, че успях да помогна на отбора с отбелязването на головете, но изпуснах още два, за което ме е яд и тези пропуски бяха плод на това, че не съм в оптималното състояние“, добави още нападателят.

„Никой не ни е казвал, че имаме цел Втора лига на всяка цена, но със сигурност искаме с нашия стил и начин на игра да печелим мачовете си и ще видим накрая къде ще се намираме в класирането. Определено се очертава доста интересно първенство“, каза още голмайсторът на Славата.

„Мисля, че тази сплав, с която разполагаме между опит и младост, е на много добро ниво, колективът е повече от добър, дори бих казал – перфектен. Всички футболисти, които са били тук през годините, знаят, че силата на нашия отбор е колективът.

Да, има момчета, които са играли на високо ниво и определено има такива, които ще играят на високо ниво, ако продължават да се развиват и не спират да се трудят, за което ние опитните трябва да помагаме и мисля, че го правим. Тук обстановката за младите футболисти е много благоприятна за развитие„, завърши Александър Аспарухов.

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