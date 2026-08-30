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Струмска слава вкара три на Пирин (Разлог)

  • 30 авг 2026 | 05:43
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Струмска слава вкара три на Пирин (Разлог)

Отборът на Струмска слава победи с класическото 3:0 тима на Пирин (Разлог) в среща от петия кръг на Югозападната Трета лига.

Първата част премина под диктовката на „Славата“. Още в началните минути радомирци взеха инициативата и с продължителни разигравания опитваха да пробият защитата на гостите от Разлог. Удар на Теодор Иванов мина встрани от вратата, а Милен Войнов също отправи удар след комбинация с Теодор Иванов и Борислав Николов, но вратарят улови топката.

„Славата“ излезе напред в резултата след плътен удар на Кристиян Никифоров, който получи добро подаване от Милен Войнов.

До края на полувремето гостите опитваха епизодични контраатаки, а Струмска слава отговори с удар с глава на Борислав Николов от границата на вратарското поле, но топката мина встрани от вратата.

През второто полувреме „Славата“ намали чувствително оборотите и това позволи на гостите от Разлог да погледнат по-често към вратата на Йордан Димитров.

В 72-ата минута Кристиян Никифоров отбеляза гол близнак на този от първата част, с което удвои преднината на „Славата“.

Малко след това Георги Янев изведе по диагонал Боян Стойнев сам срещу вратаря, но ударът му беше спасен.

В последните минути на срещата Кристиян Никифоров с добре насочен удар от дъгата на наказателното поле оформи крайния резултат.

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