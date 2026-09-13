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Тентоглу: Винаги казвам, че за мен да скачам далеч е по-важно от победата, но този път съм щастлив от титлата

  • 13 сеп 2026 | 15:11
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Тентоглу: Винаги казвам, че за мен да скачам далеч е по-важно от победата, но този път съм щастлив от титлата

Милтиадис Тентоглу има в колекцията си две олимпийски титли в скока на дължина, световно злато от 2023 г., две световни титли в зала, четири европейски на открито и още три континентални корони в зала. Вчера гръцкият скачач стана и абсолютен шампион в дисциплината в Будапеща, изпреварвайки само с един сантиметър българския талант Божидар Саръбоюков - 8.35 м за Тентоглу срещу 8.34 м за нашето момче. 

Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион
Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

“Винаги казвам, че да скачам далеч е по-важно за мен от победата, но тази вечер съм щастлив да добавя още една световна титла към колекцията си“, заяви Тентоглу след надпреварата. “Надявах се да скоча по-далеч, но съм доволен, че все пак направих най-добрия сезон в кариерата си. Имах толкова много скокове над 8.40 и 8.50 метра и подобрих личния си рекорд на 8.66 метра.“

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Снимки: Gettyimages

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