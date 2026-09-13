Марко Бедзеки преследва италиански дубъл, но дали ще го постигне?

По-рано през сезона Марко Бедзеки спечели една изключително емоционална победа в домашната си Гран При на Италия на „Муджело“, а днес пилотът на Априлия ще се опита да оформи един италиански дубъл в Гран При на Сан Марино на „Мизано“.

Марко Бедзеки не остави надежда на съперниците си в квалификацията на "Мизано"

Бедзеки ще стартира от полпозишъна на трасето край Римини, като компания на първата редица ще му правят Марк Маркес и Фермин Алдегер. Фабио Ди Джанантонио, Хорхе Мартин и Лука Марини ще си поделят втория ред пред Педро Акоста, Франко Морбидели и Алекс Маркес, които ще оформят третия.

На „Мизано“ изпреварванията традиционно са трудни, което се видя и по време на вчерашния спринт. В него победата реално беше решена още в първия завой, когато Марк Маркес изпревари Бедзеки с ново късно спиране, за да поведе и да задържи лидерството до финала. Със сигурност италианецът ще се опита да не допуска същата грешка и днес, за да може да спечели и второто си домашно състезание за годината.

Надпреварата за Гран При на Сан Марино, 14-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, започва днес в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg